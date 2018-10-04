Лига чемпионов. Головин и его "Монако" не устояли в Дортмунде

В футбольном Старом Свете завершились матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В немецком Дортмунде играли местная "Боруссия" и клуб "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин. Монегаски не смогли оказать достойного сопротивления хозяевам и проиграли – 0:2.

На старте евротурнира немцы переиграли в гостях бельгийский "Брюгге" (1:0), а "Монако" на домашнем стадионе уступил мадридскому "Атлетико" (1:2). Поэтому задача у команды Головина была одна: постараться дать бой фавориту на его поле. К слову, россиянин впервые вышел на игру Лиги чемпионов в основе новой команды.

Но проявить себя ни Александр, ни кто-то другой из атакующих рядов монегасков не смогли. Показалось, что "Боруссия" четко понимала, что имеет преимущество в классе, и довольно спокойно его реализовала. Правда, забить дортмундцы смогли только во втором тайме (Ларсен, Алькасер и Ройс), но и в первой половине игры они имели преимущество. Дебют Головина в еврокубке оказался смазанным, хотя наш хавбек не был худшим в составе "Монако".