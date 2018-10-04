Лига чемпионов. Дубль Месси принес "Барсе" победу в Лондоне

Завершился второй раунд группового турнира футбольной Лиги чемпионов. Один из самых интересных матчей прошел в столице Англии, где местный "Тоттенхэм Хотспур" принимал испанскую "Барселону". Игра получилась весьма красивой и со множеством голов. 4:2 – победили гости.

Команды начали лигочемпионскую осень разными результатами. "Барса" на домашней арене "под орех" разделала голландский ПСВ (4:0), а лондонцы в гостях уступили итальянскому "Интеру" (1:2). Однако, английский клуб, за который играет лидер национальной сборной Кейн, нельзя было сбрасывать со счетов на домашней арене.

Тем не менее, каталонцы начали игру гораздо лучше хозяев. Коутиньо на 2-й минуте и Ракитич на 28-й сделали отличную заявку на победу. Только по истечении получаса игры у "шпор" стало хоть что-о получаться в средней линии. Но гола с их стороны пришлось ждать еще 24 минуты.

Счет сократил Кейн, но тут же лидер атак "Барсы" аргентинец Месси вновь довел преимущество своей команды до "+2". Правда, на 66-й минуте Ламела возродил было интригу, но в концовке свой второй гол забил Месси. "Тоттенхэм" потерпел второе поражение.

В этой же группе "Интер" на чужом поле сумел одержать волевую победу над ПСВ (2:1). Результаты других матчей дня: "Порту" (Португалия) – "Галатасарай" (Турция) – 1:0, "Наполи" (Италия) – "Ливерпуль" (Англия) – 1:0, "Атлетико" (Мадрид, Испания) – "Брюгге" (Бельгия) – 3:1.