В США задержали рицинового отравителя

В США задержан мужчина, которого подозревают в рассылке посылок с рицином (ядовитым веществом) в Белый дом и Пентагон. А из самого Пентагона поступила уточняющая информация, мол, конверты содержали не сам рицин, а семена растения, из которого получают этот яд.

Представитель ФБР подтвердил, что в городе Логан (штат Юта) проводится операция, но отказался сообщить, по какому делу.

Пакеты со следами рицина были направлены в Белый дом, в офис министра обороны Джеймса Мэттиса и главкома ВМС Джона Ричардсона, а также в техасский офис сенатора Теда Круза. СМИ сообщали, что в рассылке пакетов подозревается бывший военнослужащий ВМС США, оставивший на пакетах обратный адрес, передает РИА Новости.

Рицин, который получают из плодов клещевины обыкновенной, в шесть раз ядовитее цианистого калия и не имеет запаха. Противоядия не существует.

Самым известным случаем предумышленного убийства с использованием рицина считается ликвидация болгарского диссидента Георгия Маркова. В 1978 году он был отравлен с помощью зонтика особой конструкции.

Нынешняя посылка писем с отравляющим порошком – не первая в истории США. Так, в 2013 году несколько человек из штата Миссисипи были арестованы за попытку послать президенту Бараку Обаме и другим высокопоставленным лицам США письма с рицином. Конверты с такой же отравой получал и мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

Усиленные меры безопасности в отношении корреспонденции были введены в Америке в 2001 году, после того как в результате рассылки конвертов с бациллами сибирской язвы пять человек погибли и 14 были заражены. Главный подозреваемый по делу, микробиолог Брюс Ирвинс покончил с собой 27 июля 2008 года.

Ещё одна биологическая атака на Белый дом произошла в 2003 году, когда почтовая служба президента США обнаружила письмо с рицином. В результате инцидента никто не пострадал.

В 2003 году в Лондоне была обнаружена подпольная фабрика по производству рицина.