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Газовые споры 12 минут назад
"Турецкий поток": Венгрия требует, чтобы Брюссель перестал ставить палки в колеса
Венгрия требует от Брюсселя прекратить ставить палки в колеса. Речь идет о реализации проекта "Турецкий поток", благодаря которому Центральная Европа сможет получать российский газ. Окончания строительства второй ветки газопровода там очень ждут. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече с Сергеем Лавровым.
Министры встречаются уже третий раз за месяц. Предыдущая встреча была в Нью-Йорке, эта — в доме приемов российского МИДа в Москве. Одна из первых тем — сотрудничество двух стран в сфере энергетики. "Росатом" в следующем году приступит к возведению двух энергоблоков атомной электростанции "Пакш". Этот проект еще называют "Пакш-2". Он станет пилотным для "Росатома" в Евросоюзе. И Будапешт, вопреки настроениям на Западе, намерен довести строительство до конца. Хочет Венгрия и наращивать поставки российского газа. И добивается того, чтобы именно через ее территорию прошло одно из ответвлений "Турецкого потока".
Россия допускает сейчас участие стран ЕС в "Турецком потоке", но хочет гарантий, что не повторится ситуация с "Южным потоком". Его не смогли проложить из-за неконструктивной позиции стран ЕС. Сейчас против уже "Турецкого потока" выступают США.
Обсудили также ситуацию на Украине. Отношения Киева и Будапешта сейчас напряженные. Доходит до абсурдного: главу венгерского МИДа включили в базу скандального украинского сайта "Миротворец". Но беспокоит, как сказал сам Сийярто, даже не это, а отношение на Украине к национальным меньшинствам в целом. Сияйрто и Лавров выразили обеспокоенность политикой Киева в сфере образования.
Кроме того, Киев обвинил венгерского консула в выдаче украинским гражданам венгерских паспортов. И уже завтра намерен направить в Будапешт официальную ноту и выслать консула Венгрии.
У Венгрии, в частности у премьера страны Виктора Орбана, в Европе — репутация бунтаря. И становится ясно, что Будапешт намерен и впредь придерживаться своей линии в отношениях и с ЕС, и с Киевом, и с Москвой. Глава венгерского МИД даже перефразировал известную фразу Трампа, заявив, что Будапешт проводит политику "Венгрия прежде всего".
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