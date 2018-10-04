Главу украинского минобороны не пустили на министерскую встречу НАТО

Главу украинского минобороны Степана Полторака не пустили на министерскую встречу НАТО. Причиной отказа стало нежелание Венгрии видеть на заседании украинского представителя.

Ранее Украина и НАТО не смогли провести заседание совместной комиссии. Венгрия блокирует встречи из-за разногласий с Киевом по языковым вопросам. В Будапеште считают, что украинский закон об образовании нарушает международные обязательства Киева, напоминает телеканал "Россия 24".