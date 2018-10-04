США обеспокоены ростом цены на нефть

Цена нефти марки Brent впервые за четыре года превысила 86 долларов за баррель. В Вашингтоне по этому поводу сильно беспокоятся.

США, кстати, снова продемонстрировали, что положиться на них нельзя: Вашингтон полностью остановил поставки американской нефти в Китай. Об этом заявили в крупнейшей китайской компании по морским грузоперевозкам. Не исключено, что американцам самим уже не хватает.

Кроме того, повлиял торговый конфликт между странами. Для США это 20% экспорта нефти, а для Пекина — всего три процента импорта. То есть Китай легко возместит эти потери за счет, например, российских поставок. Тем более что Москва всегда четко выполняет все контракты, сообщает телеканал "Россия 24".