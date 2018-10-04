Силы гражданской обороны отмечают профессиональный праздник

4 октября отмечается День гражданской обороны России. Общая численность российской группировки сил гражданской обороны превышает 1,2 миллиона человек.

Система гражданской обороны ведет отсчет от 1932 года, когда была образована местная противовоздушная оборона (МПВО) как составная часть системы ПВО страны. В 1961 году МПВО была реорганизована в Гражданскую оборону (ГО) СССР.

С 1991 года система ГО в России находится в подчинении Госкомитета по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России (затем — МЧС России).

"Силы гражданской обороны – это эффективный инструмент защиты населения и территорий от природных катаклизмов и техногенных аварий. Они последовательно увеличивают свой потенциал, активно осваивают современную технику и передовые технологии, улучшают подготовку личного состава", — сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Одна из важнейших задач МЧС – это повышение уровня подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.