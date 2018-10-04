На месте уничтожения останков царской семьи загорелась церковь

Под Екатеринбургом , в Ганиной Яме, горит церковь. Она принадлежит монастырю святых Царственных страстотерпцев: на этом месте были уничтожены останки царской семьи. В настоящее время пожар удалось локализовать на площади 70 квадратных метров.

РИА Новости сообщает, что загорелась церковная утварь на втором этаже, а также кровля. В тушении участвовали 65 человек и 16 единиц спецтехники.

Церковь является центральным храмом монастыря. В момент возникновения пожара в ней никого не было: пострадавших нет. Причины возгорания неизвестны, их предстоит выяснить пожарным дознавателям и экспертам пожарной испытательной лаборатории.