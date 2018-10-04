Возгорание в Царском храме в Ганиной яме ликвидировано

В Монастыре Ганина Яма загорелся Царский храм. Огонь локализовали на площади 70 квадратных метров, горела церковная утварь на 2 этаже и кровля. В настоящее время пожарные ликвидировали открытое горение.

На момент возникновения пожара в церкви никого не было, передает ТАСС. Пострадавших нет. Идет проливка и разбор сгоревших конструкций.

ЧП произошло в городе Среднеуральске под Екатеринбургом. Мужской монастырь во имя святых Царственных Страстотерпцев был основан в урочище Ганина Яма, куда в 1918 году были привезены для уничтожения из ипатьевского дома Екатеринбурга останки царской семьи и ее слуг. Царский храм, являющийся главным храмом монастыря, был освящен в 2000 году.