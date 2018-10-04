ВМС США хотят демонстративно показать свою силу Китаю

Военно-морские силы США предложили Пентагону провести демонстративные военные учения для устрашения Китая.

По данным телеканала CNN, в проекте предлагается начать операцию уже в ноябре. Цель ее в том, чтобы показать, как США могут противостоять потенциальным противникам на нескольких фронтах.

Это предложение сосредоточено на операциях в Тихом океане, недалеко от Китая, но учения могут простираться до западного побережья Южной Америки, где Китай увеличивает свои инвестиции, и до России, сообщает РИА Новости.