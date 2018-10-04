Эксперт по цифровым аномалиям и другие автопрофессии будущего

В России в ближайшие 10 лет могут появиться такие профессии, как инженер по созданию цифровых двойников, эксперт по цифровым аномалиям, оператор кросс-логистики и виртуальный дорожный полицейский. Об этом рассказали в НТИ "Автонет", которое вместе с Агентством стратегических инициатив и МГУТ имени Баумана создаст консорциум, чтобы курировать разработку стандартов для таких профессий.

Классификатор новых автопрофессий и матрицы компетенций будут обнародованы уже в текущем году, передает РИА Новости. Эти профессии, как предполагается, заинтересуют автопроизводителей, конструкторские бюро, научно-исследовательские институты и компании-разработчики.

Эксперты по цифровым аномалиям будут заниматься сбоями искусственного интеллекта, которым оборудован транспорт, в том числе беспилотные автомобили. Инженеры по разработке цифровых двойников будут моделировать поведение водителя и машины при наступлении экстренных ситуаций. Виртуальные дорожные полицейские станут операторами слежения за безопасностью движения.