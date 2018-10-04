В Техасе школьный автобус врезался в фонарный столб, погиб один ребенок

В Техасе, в пригороде Далласа, Меските, автобус со школьниками врезался в фонарный столб и перевернулся. Поврежденные провода электропередач спровоцировали его возгорание. Погиб один ученик, еще семеро получили ранения. Всего в автобусе находились 42 ребенка.

Трое учеников, а также водитель и три учителя пострадали. Они госпитализированы, их жизни ничто не угрожает, передает ТАСС.