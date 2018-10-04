Приморье не справляется с наплывом иностранных браконьеров

Браконьеры из соседних азиатских стран заходят в российские воды для незаконного лова, пограничники не справляются с большим количеством нарушителей. Об этом заявил врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко на открытии XIII международного конгресса рыбаков в четверг во Владивостоке.

По его словам, вопрос об охране суверенных морских пространств Российской Федерации стоит остро. Поэтому необходимо усиливать охрану экономической зоны, ее биоресурсов и устранить правовые бреши.

Он добавил, что, например, иностранные суда достают из воды не только нашу рыбу, но и наши снасти, и хищения орудий лова — систематические, сообщает ТАСС.

Что касается непосредственно рыбы, то в августе для ловли кальмара в территориальные воды России приходят все ее дальневосточные соседи и "на таких малых суденышках, на которых даже страшно выходить в море".

"Тем не менее идет добыча не только кальмара, но и других биоресурсов, проконтролировать сложно, их заходит целая флотилия по 60-70 лодок", — сказал Кожемяко.

По его словам, при подходе пограничников рыбаки просто поднимают снасти и уходят.