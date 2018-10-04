Ставропольский город подготовили к отопительному сезону

Энергосистема Лермонтова Ставропольского края почти готова к отопительному сезону. Люди пока не испытывают трудностей. Долг снабжающей компании, возможно, будет реструктурирован.

Об этом сказали в региональном Минэнерго, где 23 тысячи жителей города Лермонтова перед наступлением холодов едва не остались без света и тепла из-за многомиллионных долгов местной ТЭЦ.

Во вторник был даже введен режим ЧС. Генпрокуратура предупредила региональные власти о необходимости принять меры, чтобы проблема была устранена, и привлечь виновных, сообщает телеканал "Россия 24".