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4 октября 201806:49

Город Грозный готовится к 200-летнему юбилею

Столица Чеченской республики готовится к юбилею. Грозному исполнится 200 лет. По случаю праздника обновили бульвар, который носит имя легендарного артиста Махмуда Эсамбаева.

Теперь улица станет пешеходной, передает телеканал "Россия 24". Как рассказали в мэрии, на бульваре высадили тысячи цветов, сотни кустов и деревьев, обновили фасады домов по соседству. На площади имени Ахмата Кадырова, которая прилегает к прогулочной зоне, плиткой выложили карту республики, а еще поставили необычные скамейки. В каждой — солнечная батарея для зарядки гаджетов.

 

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