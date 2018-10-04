Глава британского МИД обвинил Москву в кибератаках и пообещал ответить на них. Джереми Хант заявил, что российская разведслужба причастна к серии нападений в интернет-пространстве на политические, спортивные, журналистские и бизнес-организации по всему миру.

Выступая на стороне США, главного британского союзника, Хант уверяет, что Россия неоднократно пыталась вмешаться в процесс выборов в других странах и повлиять на их итоги.

В своих заявлениях министр опирается на выводы британского Национального центра кибербезопасности.

Любопытно, что доказательств причастности Москвы к кибератакам там не приводят. Просто утверждают, что российская разведка "почти наверняка" стоит за серией взломов. В Кремле уже неоднократно заявляли, что Москва не устраивала нападений, в которых Запад регулярно её обвиняет, передает телеканал "Россия 24".