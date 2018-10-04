Матвиенко: законопроект, смягчающий наказание за репосты, примут в ближайшие месяцы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что внесенный Путиным законопроект о смягчении наказаний за лайки и репосты (статья УК 282) будет принят в ближайшие месяцы – на осенней сессии парламента. Она отметила, что президент внес закон своевременно и внимательно следил за дискуссией в обществе, передает ТАСС.

Матвиенко назвала решение Путина о частичной декриминализации статьи "абсолютно корректным". Она отметила, что вопрос остается острым, и сроки принятия закона затянуты не будут. "В течение месяца-полутора, не позднее", — пообещала спикер.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин при внесении в Госдуму проект поправок в статью 282 УК РФ. Согласно предложению президента, за правонарушение, совершенное в первый раз, если человек скопировал чужое сообщение бездумно, будет грозить только административная ответственность. Уголовная ответственность будет наступать, если правонарушение совершено более одного раза за год.