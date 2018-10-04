Экипаж МКС возвращается на Землю

На Землю возвращается экипаж международной космической станции. 56 длительная экспедиция в составе космонавта Олега Артемьева и двух астронавтов NASA завершает работу.

На орбите они находились с марта этого года, напоминает телеканал "Россия 24". Как сообщили в российском Центре управления полетами, переходные люки закроют около 8 утра по московскому времени. Через три часа после этого проведут отстыковку спускаемой капсулы. А уже около трех дня она должна приземлиться в степи Казахстана.

Кстати, именно сегодня— День Космических войск, который в России отмечают по случаю запуска первого спутника.