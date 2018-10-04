4 октября 201807:54
Салон красоты Аделины Сотниковой подвергся нападению
Салон красоты, принадлежащий олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине Сотниковой, подвергся нападению злоумышленника. Самой Сотниковой в это время в салоне не было.
Неизвестный мужчина вошел в салон красоты, расположенный на Пресненском валу и распылил из баллончика газ в лицо охраннику. Затем злоумышленник забрал с полки лаки для волос и скрылся. Полиция ведет поиск грабителя.
Самой Аделины Сотникоойв в этом момент в салоне не был, и она узнала о случившемся от матери. Спортсменка выразила надежду, что злоумышленник будет задержан.
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