На Камчатке произошло пятое за сутки землетрясение

В Камчатском крае произошло землетрясение.

Толчки были зафиксированы в 15:41 (06:41 по московскому времени) в море в 80 километрах от Усть-Камчатска. Как сообщили ТАСС в региональном филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы Российской академии наук, магнитуда по поверхностной волне составила 4,3, локальная магнитуда, определяемая по объемным волнам, — 5,9.

Это землетрясение стало пятым по счету за сутки. Толчки ощущались в Усть-Камчатске, Крутоберегове и в еще одном поселке.