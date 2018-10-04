Космонавты перешли на борт корабля "Союз МС-08" и закрыли люки

На Землю возвращается экипаж международной космической станции. 56-я экспедиция в составе космонавта Роскосмоса Олега Артемьева и двух астронавтов НАСА Ричарда Арнольда и Эндрю Фойстела — завершает работу, передает телеканал "Россия 24".

Космонавты уже перешли на борт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-08" и закрыли люки. В "Союзе" космонавты переоденутся в летные скафандры и проверят работоспособность систем корабля и герметичности люков.

Как сообщили в российском Центре управления полетами, через три часа корабль отстыкуется от станции. А уже около трех дня спускаемая капсула должна приземлиться в степи Казахстана недалеко от города Джезказган.

На МКС продолжит работу экипаж в составе космонавта Роскосмоса Сергея Прокопьева и астронавтов из США и Германии Серены Ауньон и Александера

Герста.

11 октября с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-10" на орбиту отправится следующая экспедиция в составе российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга.