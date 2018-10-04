Вручение ТЭФИ: ВГТРК получила 6 статуэток в ключевых номинациях
В Москве вручили премию ТЭФИ. Ее присуждают лучшим на российском телевидении. Канал "Россия 1" стал лидером по числу наград в категории "Вечерний прайм".
Главное телевизионное событие года. По величественной лестнице Московского театра мюзикла второй год подряд поднимаются те, кто здесь и сейчас делает российское телевидение. Традиционно бронзовые статуэтки вручались в двух категориях — "Дневной эфир" и "Вечерний прайм", неизменными остались и сами номинации, а вот принцип голосования был полностью обновлен.
Если раньше лучших из лучших, кому достанется заветная премия ТЭФИ, выбирало 100-150 человек, то теперь эта цифра увеличилась в 10 раз. А специальный алгоритм обновленной системы подсчета голосов разрабатывали выпускники факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени Ломоносова.
Торжественную церемонию наравне с известными телеведущими вели и талантливые дети, делающие первые шаги в большом мире ТВ. Объявляли победителей тоже дети — юные деятели искусств и науки.
Первая статуэтка категории "Вечерний прайм" уходит РЕН-ТВ. Его представители еще дважды поднимутся на сцену, чтобы забрать "Орфеев" за лучшую информационно-аналитическую программу и лучшего ведущего информационно-аналитической программы. В этих номинациях побеждает автор и ведущий программы "Добров в эфире" — Андрей Добров.
Лучший ведущий информационной программы. Интрига, пауза, конверт. Под гул оваций на сцене появляется Сергей Брилев ("Вести в субботу"). Свою победу именно в этой номинации считает особенно важной.
Первый "Орфей" для телеканала "Россия" на этой церемонии ТЭФИ, но не последний. Холдинг ВГТРК получила 6 статуэток в ключевых номинациях. Военкор Евгений Поддубный, работающий в Сирии, и оператор Александр Пушин побеждают в номинации "Лучший репортер/оператор" с фильмом "Война в Сирии: финал появился на горизонте". Следующая победа за Наилей Аскер-заде и ее программой "Действующие лица". Ведущая "России 1" признана лучшим интервьюером 2018 года.
Второй год подряд статуэтки в номинациях "Общественно-политическое ток-шоу" и "Ведущий общественно-политического ток-шоу" достаются программе "60 минут" и ее ведущим — Ольге Скабеевой и Евгению Попову. Теперь в их коллекции целых четыре "Орфея".
Телеведущий Андрей Малахов получил премию ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма". Специальным призом ТЭФИ-2018 отмечен Кирилл Клейменов за создание нового образа культовой программы "Первого канала" — "Время".
Бесспорная победа "Первого канала" и в номинации "Вечерняя развлекательная программа". 8-килограммовая статуэтка легко взмывает в воздух в руке Ивана Урганта.
Премией отмечен и телеканал СТС, у него три победы в номинациях — "За развлекательное ток-шоу", "За развлекательную программу", также статуэткой отмечена работа актрисы сериала, выходящего на СТС, Анны Уколовой. Лучшим телевизионным продюсером сезона стал генеральный директор "Пятницы" Николай Картозия.
Специальными наградами ТЭФИ-2018 отмечены личный вклад телеведущей, заместителя генерального директора НТВ Татьяны Митковой в развитие телевидения, фильм Саиды Медведевой, основанный на интервью Владимира Путина телеведущему Владимиру Соловьева, — "Миропорядок 2018". В честь 80-летия Ленинградского телевидения был удостоен награды "5-й канал".
ТЭФИ-2018 — самое громкое событие в мире телевидения, на рассмотрение жюри поступило рекордное количество заявок — более 600, выбрать из этого количество лучших было архисложно, но "Орфеи" обрели своих обладателей — победители объявлены. Церемония награждения за высшие достижения в области телевизионных искусств прошла в 21 раз.
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