На юго-востоке Турции подорван БТР с военными: есть погибшие и раненые

На юго-востоке Турции в провинции Батман в результате подрыва бронетранспортера на самодельной мине погибли четверо военнослужащих и пятеро получили ранения, передает РИА Новости.

ЧП произошло в районе Герджюс, где турецкие военные проводят операции против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Для нейтрализации террористов развернута крупномасштабная операция, говорится в заявлении администрации провинции.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1000 военных и полицейских, а также около 500 гражданских.

По данным министерства обороны Турции, за это время силами безопасности уничтожены более 10 тысяч членов РПК.

На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции ведут воздушные и наземные операции.