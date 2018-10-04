Александр Овечкин: для нас был важен мощный старт

Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" уверенно стартовал в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Столичный клуб разгромил на своей площадке "Бостон Брюинз" 7:0.

Две шайбы забросил нападающий Евгений Кузнецов. На счету капитана "Кэпиталз" Александра Овечкина гол и результативная передача. "Для нас было важно удачно стартовать, и это удалось. Мы сразу забросили две шайбы, чем шокировали соперника. Сыграли отлично", — приводит слова Овечкина ТАСС.

"Начался новый сезон. Мы знаем, как нужно играть, чтобы добиваться результата. Мы уже идем дальше, ведь мы – профессионалы. Достичь подобных высот трудно, и мы это знаем", — добавил Овечкин.