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4 октября 201809:50

Нападающий "Вашингтона" Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ

Стартовал регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" начал сезон с крупной домашней победы над "Бостон Брюинз" 7:0.

Две шайбы из семи забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. По итогам игрового дня Евгений был признан второй звездой дня.

Первой звездой стал нападающий "Торонто" Остон Мэттьюз, забросивший две шайбы в ворота "Монреаля". Второй гол пришелся на дополнительный период и принес "кленовым листьям" победу 3:2. Третьей звездой оказался шведский нападающий "Ванкувера" Элиас Петерссон. 19-летний новичок НХЛ забросил шайбу и сделал голевую передачу.

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