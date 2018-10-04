Биатлонист Антон Шипулин не стал завершать карьеру

Лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин не станет завершать карьеру. 31-летний спортсмен примет участие в главных соревнованиях нового сезона.

О своем решении продолжить выступления Шипулин сообщил в соцсети. " "Решение принято. Огромную роль в его принятии сыграли мои близкие и, конечно, вы — мои болельщики. Спасибо вам огромное за поддержку! Увидимся на Кубке мира", — цитирует Антона ТАСС.

Летом Антон Шипулин сомневался относительно своего будущего. Была вероятность его ухода из большого спорта. Однако после переговоров с новым президентом Союза биатлонистов России, Шипулин решил готовится к сезону 2018/19 индивидуально. На осенних сборах он присоединится к команде.