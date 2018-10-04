Бандеровский лозунг - в законе: "Слава Украине - героям слава" стал приветствием ВСУ

Отныне лозунг украинских националистов "Слава Украине — героям слава" стал официальным приветствием ВСУ.

Верховная рада Украины приняла закон, который устанавливает этот лозунг Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) официальным военным приветствием в стране.

Президент Украины Петр Порошенко назвал это событие историческим, а сами слова приветствия украинских националистов "сакральными".

"Наши славные предки могли об этом только мечтать!" – написал Порошенко в своем "Твиттере", поблагодарил депутатов Рады, которые поддержали его законопроект, и поздравил с этим украинских военных.

Заключил свой твит президент Украины словами: "Слава Украине!"

НашЁ славнЁ предки могли про це лише мрЁяти! СакральнЁ для кожного українця слова «Слава УкраїнЁ! Героям Слава!» вЁдтепер – офЁцЁйне вЁтання ЗСУ. Дякую народним депутатам, якЁ ухвалили Ёсторичне рЁшення, пЁдтримавши мЁй законопроект. ВЁтаю українських вЁйськових. Слава УкраїнЁ! pic.twitter.com/nIwc6S7ptv — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 октября 2018 г.

Также этим законом предусматривается закрепление в тексте устава ВСУ обращение к военным "пан" (вместо "товарищ"), передает РИА Новости.

Вскоре приветствие: "Слава Украине" также будет использоваться и сотрудниками Национальной полиции.

Закон должен подписать президент Украины. Судя по твиту Порошенко, он, конечно же, это сделает. Однако вступит закон в силу со дня, следующего за днем его публикации в официальных украинских СМИ.

УПА была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов (ОУН) и действовала преимущественно на Западной Украине. Ее бойцы воевали против советских войск, сотрудничая с фашистами.