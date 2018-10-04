Опубликовано видео с места крушения вертолета в Костромской области

В результате крушения вертолета Eurocopter AS 350 B3 в Костромской области погибли все находившиеся на борту, в том числе заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян. СКР обнародовал видео с места катастрофы.

Трагедия случилась около 18:30 3 октября в двух километрах от деревни Вонышево Солигаличского района. К тому моменту, когда до места добрались сотрудники МЧС, спасать было некого — находившиеся на борту люди скончались от полученных травм.

Eurocopter принадлежал вертолетному комплексу Heliport Moscow и следовал из Москвы в Плес, после чего должен был отправиться на северо-запад. В пресс-службе костромского губернатора сообщили, что люди, находившиеся в вертолете, летели на охоту, более того, по неподтвержденным данным, вертолет поднялся в воздух без разрешения.

На обнародованных кадрах видно, что винтокрылая машина с бортовым номером RA-07272 после столкновения с землей потеряла хвостовое оперение и практически полностью сгорела. По предварительным данным, в условиях плохой видимости пилот зацепил верхушки деревьев, что и стало причиной катастрофы, в которой, помимо Карапетяна, погибли опытный пилот Станислав Михнов и его пассажир Арэк Аратюнян

По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".