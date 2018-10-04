Макгрегор пообещал снести Нурмагомедову голову

В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится бой за звание чемпиона мира в смешанных единоборствах (UFC) в легкой весовой категории между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. В среду участники поединка провели открытую тренировку.

Ирландский боец снова вел себя вызывающе и обещал легко победить Нурмагомедова. "Мне составит труда победить своего соперника. Он предсказуем и слишком легко пропускает удары. Я намерен снести ему голову и победить нокаутом", — заявил Макгрегор.

Хабиб Нурмагомедов был как всегда немногословен. "Через три дня вы все меня полюбите", — заявил Хабиб.