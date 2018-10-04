Русфонд в свой день рождения приглашает благотворителей на гала-ужин

Русфонд – один из крупнейших в России благотворительных фондов, лозунг которого "Помогаем помогать", 5 октября будет отмечать 22 года со дня основания.

За эти годы в Русфонд благотворителями были перечислены больше 12 миллиардов рублей.

Все эти средства пошли на помощь людям (прежде всего, детям), многие из которых считались "безнадежными", но выжили и вылечились благодаря тому, что щедрые и неравнодушные люди помогли им со средствами на лечение.

В свой 22-й день рождения Русфонд собирает друзей и меценатов на гала-ужине в московском ресторане Arbat Beer & Grill. Вести вечер будут "Дуэт 20:14. Город Сочи", резиденты Comedy Club Роман Попов и Оганес Григорян.

Во время гала-ужина состоится благотворительный аукцион, который проведет Валдис Пельш. На нем будут представлены украшения из золота и драгоценных камней, которые мастера ювелирного дома MOISEIKIN выполнили по эскизам детей – подопечных Русфонда, победивших в конкурсе "Подарки любимым".

Также во время гала-ужина будет проведена благотворительная лотерея со звездами. Ее главным призом станет встреча со знаменитостью. Победитель будет определяться способом случайной выборки среди гостей мероприятия. Ведущая лотереи – посол Русфонда, телеведущая Анастасия Барашкова.

Все собранные средства будут направлены на развитие Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, а затраты на организацию и проведение ужина и аукциона берут на себя партнеры Русфонда.

Стать гостем гала-ужина может любой желающий — для этого нужно перечислить пожертвование на помощь подопечным Русфонда и получить билет. Более подробная информация размещена на официальном сайте мероприятия.