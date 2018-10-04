Стали известны соперницы российских волейболисток на втором этапе чемпионата мира

В Японии продолжается чемпионат мира по волейболу среди женских команд. Стали известны соперники сборной России на втором этапе соревнований.

Сборная России попала в группу F. Соперницами наших девушек станут сборные США, Таиланда, Азербайджана, Болгарии, Турции, Китая и Италии. Второй этап начнется 7 октября. Расписание встреч будет известно после завершения первого группового этапа, на котором россиянкам осталось сыграть со сборной США.

На втором этапе 16 сборных будут распределены на две группы. По три лучших команды продолжат борьбу на третьем этапе, который определит четырех полуфиналистов турнира.