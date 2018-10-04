Самокатчик ударил в лицо сотрудника метро, сделавшего ему замечание

В Московском метрополитене мужчина ударил сотрудника, сделавшего ему замечание.

Инцидент произошел на станции метро "Кунцевская". 27-летний мужчина проехал на самокате до досмотровой зоны в вестибюле станции. Сотрудник службы безопасности сделал ему замечание. Пассажир вступил с ним в словесную перепалку, а затем ударил рукой по лицу.

Как сообщается на сайте столичного ГУ МВД, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель столицы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело статье "Побои". Дело с обвинительным заключением направлено в суд.