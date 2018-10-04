"Астон Вилла" уволила тренера Брюса и ждет Фонсеку

"Астон Вилла" отправила в отставку главного тренера Стива Брюса. Причина отставки 59-летнего специалиста – неудачный старт семикратных чемпионов Англии в новом сезоне.

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Стив Брюс пришел в "Астон Виллу" в 2017 году. Известному тренеру не удалось вывести клуб из Бирмингема в премьер-лигу. "Вилла" проиграла в дополнительном матче "Фулхэму" и осталась в Чемпионшипе. В нынешнем сезоне семикратные чемпионы Англии занимают только 12 место.

В настоящее время "Вилла" ведет поиск нового тренера. Одним из кандидатов на замещение вакантной должности считает главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека. Ранее португальский специалист отказал двум клубам английской премьер-лиге – "Эвертону" и "Вест Хэму".