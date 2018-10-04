В Москве откроют после реставрации старинную вывеску "Булочная"

Восстанавливают ее сами москвичи. Надпись, которой почти 100 лет, обнаружили на фасаде дома в Староконюшенном переулке. Это — исторически хлебное место. До революции там располагалась "Булочная Титовых" — как сказали бы сегодня, крупный сетевой бренд. Позже открылся магазин губернской кооперации инвалидов. Установить это помогла аббревиатура из восьми букв.

- Сегодня снимем провода, и можно будет открыть — там красненькая очаровательная филенка.

Одну за другой реставраторы раскрывают выцветшие красные буквы на фасаде дома в Староконюшенном переулке.

Это рекламная вывеска — здесь написано "Булочная". Она была сделана в конце 20-х годов прошлого столетия. В надписи всего из восьми букв — огромная история советской торговли и просто жизни столицы.

В начале сентября реставраторы приступили к работе над этой вывеской. Надпись расчистили от краски и укрепили.

"Штукатурку для заделывания разных дыр, утрат мы используем известково-песчаную — это та штукатурка, которая изначально была нанесена на стену", — рассказывает художник-реставратор монументально-декоративной живописи Екатерина Дмитриева.

Каждая такая вывеска — как страничка истории города, и порой сами москвичи собирают деньги на их реставрацию. Дальше в дело вступают специалисты. Они восстановили и эту старинную вывеску на Пречистенке.

Ходят слухи, что в эту булочную ходила за хлебом сама Айседора Дункан, поскольку жила американская танцовщица ровно напротив — в 20-м доме на Пречистенке.

Иногда в процессе работы реставраторов поджидают сюрпризы.

"Сам текст очень необычен тем, что имеет подпись художника — что в принципе нонсенс для обычной вывески на фасаде", — говорит Екатерина Дмитриева.

В текст вывески дома на Малой Бронной закралась ошибка. Больше ста лет назад здесь открыли аптеку. До революции заведение относилась к Бюро студенческих кооперативов — об этом свидетельствовала табличка с лишней буквой "т". Исправлять опечатку не стали.

Изнутри заведение больше напоминает не аптеку, а магазин бытовой химии. Правда, и его жители этого старинного дома отстояли ровно в тот момент, когда реставраторы расчистили и привели в порядок надпись: предприимчивые коммерсанты хотели открыть на этом месте ресторан.

"В доме напротив жили мои деды, мои прадеды, у меня есть даже старинный флакончик из этой аптеки. Эта аптека — историческая", — рассказывает Елена Москаленко.

Рядом с аптекой уже после революции свои услуги предлагал зубной врач. Стоматолог принимал пациентов в 6-й квартире, рассказывает еще одна вывеска на этом же доме. За сохранением таких находок следит команда молодых реставраторов "Вспомнить все".

"Вкладываются самые обычные люди — это маленькие взносы по 500, по тысяче рублей. Для того, чтобы отреставрировать такую вывеску, надо около двухсот — двухсот пятидесяти тысяч", — говорит руководитель общественного движения "Вспомнить все" Наталья Тарнавская.

Больше двух миллионов рублей собрали неравнодушные москвичи, За пять лет добровольцам удалось восстановить восемь исторических вывесок.