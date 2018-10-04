Слово Давиду Бурлюку дали в Музее русского импрессионизма

В Москве открывается большая выставка знаменитого художника-футуриста Давида Бурлюка. На ней собраны около полусотни произведений из 14 государственных музеев и частных коллекций. Многие из картин в России прежде никто не видел.

Он писал треугольниками, цифрами, запятыми, пытаясь, казалось, изменить ход самого времени. Для футуриста Давида Бурлюка даже новый глагол придумали — "бурлючить". Яркие, эпатажные картины были первым криком русского авангарда. На них с невинным задором Бурлюк превращал людей в квадраты, а сам расхаживал с разукрашенным лицом, призывая сбросить с парохода современности Пушкина и Толстого.

"Уникальность Бурлюка — в том разнообразии стилей. И, в отличие от большинства художников, это не эволюция от одной манеры к другой — это буквально революционные переходы", — объясняет директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.

Перед тем, как переехать в 20-е на Запад, Бурлюк покорил Восток. В Стране восходящего солнца он считался буквально сенсеем из России — проповедником японского кубофутуризма.

"Он настолько заинтересовал японскую публику и японских художников, которые никогда этого не видели — некоторые художники следовали за ним из одного города в другой, когда переезжала его выставка. Его коллекционировал император", — говорит коллекционер Анатолий Беккерман.

Все творчество — борьба за новое искусство. Эксперименты во всем — в том числе и с фактурой.

"Здесь можете увидеть не только масляные краски, но и фрагменты коллажа: это кусочек зеркала, кусок ткани, замша, кружево", — показывает куратор выставки, главный хранитель Музея русского импрессионизма Наталья Свиридова.

Бурлюк опровергал эстетику традиционной красоты: для него и геометрические фигуры были привлекательны.

Под каким углом смотреть на эту картину, критики спорят до сих пор. Запутывает зрителей Давид Бурлюк осознанно. Кстати, вот он — автопортрет, а рядом — супруга художника. Бурлюк намеренно сталкивает реальные образы с фантастическими формами. Получается своего рода живописный фотомонтаж.

А здесь — уже совсем другой Бурлюк: нежные, лиричные полотна. Трамплином к авангарду послужил импрессионизм. Хулиганским художественным выходкам предшествовал и такой неожиданный портрет матери: трепетный, простой, искренний. Поэт будущего, Бурлюк был очень настоящим.