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Скончался Роман Карцев 13 минут назад

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4 октября 201813:54

В Москве завершилось прощание с Романом Карцевым

Global Look Press

В московском Центральном доме литераторов завершилось прощание с народным артистом Романом Карцевым, передает РАИ Новости. Гроб с телом актера вынесли под аплодисменты.

Со сцены зачитали слова соболезнования от мэра Москвы Сергея Собянина, который отметил неподражаемое обаяние актера и его потрясающее чувство юмора.

Проститься с артистом пришли близкий друг Карцева – сатирик Михаил Жванецкий, певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин, режиссеры Марк Розовский и Михаил Левитин, актеры Александр Калягин, Александр Левенбуг, Клара Новикова, Наталья Селезнева и многие другие.

Прощание длилось несколько часов.

Карцев скончался 2 октября в возрасте 79 лет после долгой болезни. Похоронят Романа Карцева на Троекуровском кладбище, церемония будет закрыта для широкой публики.

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