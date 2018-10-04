Российская армия меняет рубахи на фуфайки

Российских военных оставят без шапок-ушанок и рубах. Правительство России приняло решение переименовать предметы экипировки военнослужащих​​​.

Теперь шапки-ушанки будут называться шапками, а рубахи — фуфайками. Шапка-ушанка из каракуля сократила свое название до "шапки из каракуля", а летние шерстяные брюки стали теперь просто летними брюками. С 1 июня 2022 года в армии больше не будут выдавать летние шерстяные пилотки.

Член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко считает, что переименование некоторых элементов военной одежды связано с ее адаптацией к реалиям сегодняшнего дня. Он пояснил, что материалы, из которых изготавливаются эти вещи, стали более современными. Следовательно, изменились и их названия.

По словам члена Общественного совета при Минобороны РФ Виктора Мураховского, переименование – это чисто бюрократическая процедура

"Никуда ушанка со снабжения вооруженных сил не денется, и в наших климатических условиях сложно ей придумать адекватную замену", — сказал Мураховский РИА Новости.

Он рассказал, что сейчас есть несколько вариантов ушанок. Так, у военных, служащих на севере страны, шапка сделана таким образом, что кроме ушей закрывать еще и шею.