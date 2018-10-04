Луис Энрике назвал состав сборной Испании

Сборная Испании проведет в октябре два матча. 11 октября ей предстоит товарищеская встреча с командой Уэльса, а 15 испанцы сыграют с англичанами в формате Лиге наций.

Новый тренер сборной Испании Луис Энрике назвал игроков, вызванных на эти матчи. Не попал в команду левый защитник "Барселоны" Жорди Альба. Получили приглашение вратарь "Бетиса" Пау Лопес, полузащитник "Реала" Дани Себальос, форвард дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер, защитники Хонатан Кастро ("Вулверхемптон") и Хосе Луис Гайя ("Валенсия").

Полностью состав сборной Испании выглядит следующим образом. вратари: Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кепа Аррисабалага ("Челси"), Пау Лопес ("Бетис"); защитники: Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо (оба — "Челси"), Рауль Альбиоль ("Наполи"), Начо, Серхио Рамос (оба — "Реал"), Хосе Луис Гайя ("Валенсия"), Марк Бартра ("Бетис"), Хонатан Кастро ("Вулверхэмптон"); полузащитники: Серхио Бускетс ("Барселона"), Сауль Ньигес, Коке, Родри Эрнандес (все — "Атлетико"), Тьяго Алькантара ("Бавария"), Дани Себальос ("Реал"); нападающие: Марко Асенсио ("Реал"), Альваро Мората ("Челси"), Сусо Фернандес ("Милан"), Родриго Морено ("Валенсия"), Пако Алькасер ("Боруссия"), Яго Аспас ("Сельта").