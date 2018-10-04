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Отравление Скрипалей 1 час назад
Минобороны Нидерландов: высланные россияне добывали информацию о гибели "Боинга" и деле Скрипаля
Власти Нидерландов обвинили россиян в попытке получить информацию о крушении малазийского "Боинга".
Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что четверо россиян прибыли в Амстердам в апреле 2018 года. При себе они имели дипломатические паспорта. По ее данным, Алексей Моренец, Олег Сотников, Алексей Минин и Евгений Серебряков являются сотрудниками российской разведки.
Бейлевелд сообщила, что у одного из мужчин был найден ноутбук, который был подключен к сетям Бразилии, Швейцарии и Малайзии. При этом деятельность в малайзийских сетях была связана с расследованием крушения самолета в Донбассе.
"Мы знали о заинтересованности российских разведывательных служб в этом расследовании, и мы приняли соответствующие меры", — сказала министр, добавив, что обычно подробности таких контрразведывательных операций не раскрываются.
Кроме того, как сообщает "Интерфакс", россияне пытались совершить кибератаку против Организации по запрещению химического оружия. По версии нидерландских властей, они припарковали автомобиль, оснащенный электронным оборудованием, возле здания ОЗХО в Гааге. Они хотели взломать ее компьютерные системы, чтобы получить доступ к расследованию дела Скрипаля. Поддержку нидерландским спецслужбам оказали британские специалисты.
Генеральный секретарь НАТО заявил, что Россия пытается подорвать нормы международного права.
"Россия должна прекратить свое безответственное поведение, включая применение силы против соседних государств, попытки вмешаться в выборы и масштабные кампании по дезинформации, — заявил Йенс Столтенберг. - Союзники НАТО выражают солидарность с решением нидерландских и британских властей призвать к ответственности Россию за ее вопиющие попытки подорвать нормы международного права и институты".
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