Компания Lockheed Martin представила проект многоразового лунного посадочного модуля

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin представила своё видение будущего лунного модуля для астронавтов. Согласно концепции, космический корабль будет служить многоразовым посадочным аппаратом и в паре с будущей орбитальной платформой НАСА обеспечит постоянное пребывание людей на Луне.

Напомним, что не так давно аэрокосмическое агентство США сообщило о своих планах по возвращению на естественный спутник Земли. Историческое событие должно состояться в конце 2020-х годов.

Многие аэрокосмические компании предлагают свои проекты по освоению Луны, а также Марса. В их числе и Lockheed Martin, которая, кстати, уже разрабатывает для НАСА проект обитаемого марсианского модуля и первой пилотируемой модели корабля Orion.

Собственно, знания и технологии, применённые в этих работах, инженеры использует для создания нового лунного модуля, сообщает компания.

На Международном конгрессе астронавтики (International Astronautical Congress), который проходит в немецком Бремене, представители Lockheed Martin заявили, что собираются построить нечто грандиозное – одноступенчатый обитаемый спускаемый аппарат высотой около 14 метров (почти как трёхэтажный дом), оснащённый лифтом.

Он будет рассчитан на экипаж до четырёх человек, которые смогут жить на борту и проводить исследовательские работы на Луне в течение двух недель. По сравнению с возможностями знаменитых кораблей серии "Аполлон", это огромный шаг вперёд. Последние вмещали максимум трёх человек и могли обеспечить лишь краткосрочное пребывание на Селене.

Помимо экипажа модуль сможет перевозить до тонны полезного груза, в том числе роботов-помощников, которые будут подменять астронавтов во время ледяной двухнедельной лунной ночи.

Сухая масса самого модуля составит 22 тонны. Судно будет оснащено химическими ракетными двигателями, работающими на жидком водороде и кислороде.

"Этот посадочный модуль можно использовать для создания базы на поверхности [Луны], доставки научных или коммерческих грузов и проведения уникальных исследований", — отмечает представитель подразделения Lockheed Martin Space Лиза Каллахан (Lisa Callahan).

В соответствии с планом, работа нового модуля будет напрямую зависеть от будущей Лунной орбитальной платформы-шлюза (Lunar Orbital Platform-Gateway). Этот пилотируемый форпост будет находиться на лунной орбите и обслуживаться космическим кораблём Orion. Платформа будет выступать в качестве отправной точки для сборки и заправки "десантных" миссий, испытательной площадки для новых технологий, лаборатории по изучению влияния глубокого космоса на здоровье человека и как пересадочная станция для астронавтов, направляющихся на Марс.

Процесс эксплуатации будет выглядеть так: посадочный аппарат начинает работу на платформе Gateway, где будет подпитываться специальным криогенным топливом. Затем он опустится на лунную поверхность, где астронавты выполнят поставленные задачи, и без дозаправки вернётся вместе с экипажем к шлюзу, где будет ожидать следующего спуска.

При этом модуль сможет высаживать астронавтов в различных районах Луны, в том числе вблизи полюсов для создания базы по добыче воды и превращению её в топливо.

Представители Lockheed Martin полагают, что этот проект поможет максимально подготовиться к высадке на Марс. Луна располагается относительно недалеко от Земли и имеет слабую гравитацию, в шесть раз слабее земной. Это будет идеальная испытательная площадка для технологий, которые затем будут использоваться в марсианских экспедициях. Кроме того, специалисты смогут собрать больше данных о влиянии длительных космических полётов на организм человека, а также о психических аспектах здоровья астронавтов.

Примечательно, что будущий лунный модуль фактически станет уменьшенной версией модуля марсианского, над которым специалисты Lockheed Martin уже работают. Главное их отличие будет заключаться в том, что у первого не будет обтекаемой аэродинамической оболочки, необходимой для входа в атмосферу четвёртой от Солнца планеты.

Более подробное описание концепции корпорация Lockheed Martin изложила в статье, которая доступна в формате PDF.

Напомним, что ранее специалисты назвали лучший материал для строительства домов на Луне. Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о создании ядерного реактора для колонизации Марса и Луны.