Шесть человек пострадали в столкновении автобуса и легковушки в Казани

Водитель казанского автобуса нарушил правила и на скорости протаранил вылетевшую перед ним легковушку. В результате ДТП пострадали шесть человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Камера регистратора запечатлела момент столкновения.

Авария произошла около восьми часов утра 4 октября на пересечении улиц Татарстан и Салимжанова. На кадрах видно, как следовавший по 37-му маршруту красный автобус вместо того, чтобы остановиться на красный сигнал светофора, выехал на перекресток и практически тут же врезался в бок двигавшейся ему наперерез Audi. Удар пришелся в дверь со стороны водителя, а скорость общественного транспорта была такова, что он еще около 10 метров протащил легковушку перед собой и вырвал с корнем дорожный знак.

Владелец Audi получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Помощь медиков потребовалась и пятерым пассажирам автобуса.

Мэрия Казани сообщила об отстранении водителя автобуса от работы на время следственных действий.