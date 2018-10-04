Боксер Сергей Ковалев проведет бой-реванш с Альваресом

Российский боксер Сергей Ковалев проведет бой-реванш с чемпионом мира в полутяжелой весовой категории по версии WBO колумбийцем Элейдером Альваресом. Встреча пройдет 2 февраля в США.

В августе Сергей Ковалев проиграл колумбийцу техническим нокаутом. Сергей раздумывал над завершением карьеры, но решил провести бой-реванш с Элейдером Альваресом. Ковалев, одержавший на профессиональном ринге 32 победы (28 нокаутом), проиграл три последних поединка.

На своей странице в социальной сети Сергей подтвердил проведение реванша с Альваресом. "У меня остался последний шанс, чтобы доказать самому себе и понять, могу ли боксировать на высочайшем уровне профессионального бокса, или мне пора завершать свою карьеру".