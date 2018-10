Канадский хирург прооперировал плюшевого медвежонка по просьбе больного ребенка

Нейрохирург из Канады Дэниэль Макнили рассказал в своем "Твиттере" душераздирающую историю о том, как ему пришлось прооперировать плюшевого медвежонка по просьбе 8-летнего пациента, страдающего гидроцефалией. Сейчас оба больных чувствуют себя хорошо, сообщает Huffington Post.

Юный Джексон Макки, страдающий серьезным недугом, наблюдается у Макнили чуть ли не самого рождения. В сентябре ему потребовалась операция по ремонту трубки, через которую из мозга отводится лишняя жидкость и снижается давление.

По пути в операционню мальчик попросил врача помочь и его плюшевому медвежонку по имени Малыш.

"Как я мог отказать?", — написал хирург в своем "Твиттере".

Врач надел на медвежонка маску, диагностировал у него дырку в подмышке и зашил ее.

Patient asks if I can also fix teddy bear just before being put off to sleep... how could I say no? pic.twitter.com/WOKFc5zr91