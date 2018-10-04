Нападающий "Наполи" Милик был ограблен вооруженными бандитами

Нападающий итальянского "Наполи" Аркадиуш Милик подвергся нападению грабители. Злоумышленники, вооруженные пистолетами, похитили у футболиста дорогие часы.

Польский легионер "Наполи" подъехал ночью к своему дому в предместье Неаполя Джульяно-ин-Кампанья. В это время к автомобилю Милика подкатили двое неизвестных на скутерах. Угрожая пистолетом, грабители отобрали у Аркадиуша часы ценой 7 тысяч евро.

Милик – не первый футболист "Наполи", подвергшийся нападению грабителей. Ранее в похожей ситуации оказались Лоренцо Инсиньо, Эдинсон Кавани, Марек Гамшик и Эсекьель Лавесси.