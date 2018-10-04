В Кабардино-Балкарии ликвидировали предполагаемых убийц полицейского

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии в четверг утром ликвидировали подозреваемых в убийстве участкового, сообщили в региональном управлении МВД.

Нападение на полицейского было совершено около пяти часов вечера среды, 3 октября, на окраине села Атажукино. Двое злоумышленников нанесли стражу порядка по меньшей мере 18 ударов ножом, после чего отобрали табельный пистолет и дважды выстрелили ему в голову.

На поиски подозреваемых ушло менее 10 часов — ранним утром 4 октября их обнаружили на территории фермы на окраине все того же села. Сдаться они отказались, а при приближении силовиков начали отстреливаться. Ответным огнем они были убиты.

В сторожке, где укрывались предполагаемые преступники, следователи нашли пистолет, самодельное взрывное устройство, емкости с селитрой и металлические предметы для использования в качестве поражающих элементов.

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте оружия, посягательстве на жизнь полицейского и похищении оружия.