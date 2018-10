Известный радиоведущий уходит из эфира: у него диагностировали рак языка

Один из самых известный радиоведущих британской телерадиокорпорации BBC Марк Рэдклифф вынужден покинуть эфир из-за обнаруженного у него заболевания.

60-летний ведущий популярной музыкальной передачи Folk Show сообщил слушателям, что у него обнаружен рак языка и лимфатических желез.

Правда, успокоил поклонников Рэдклифф в своем "Твиттере", заболевание было обнаружено на ранней стадии, так что он надеется: это излечимо.

Now – here’s a thing – I’m sad to say that I’ve got some cancerous tongue and lymph node issues and so, as I’m sure you’ll understand, I’m going to be disappearing for a while. It’s all been caught very early and so everything should be fine.