Лев Вершинин: Украина пытается принять фашистский закон

Подготовленный на Украине законопроект о запрете русского языка по сути своей является фашистским, заявил в эфире программы "60 минут" историк и публицист Лев Вершинин.

"Я могу вспомнить только два подобных примера. Первый — это кровавый закон о языках в Испании, когда первые десять лет после победы Франко за использование каталонского языка и эускади (язык басков) расстреливали. Второй пример: после переворота генерала Эврена в Турции все курды были объявлены горными турками, а за разговоры на курдском языке можно было попасть на каторгу на 15 лет", — сказал Вершинин.

По его мнению, на Украине проходит внедрение киевскими властями, по указанию Вашингтона, так называемого македонского проекта, то есть разрыва единого народа. "В самом тексте законопроекта об этом четко сказано: недопустимость памяти об общей исторической судьбе, уничтожение общей культуры. Македония этот путь прошла. К сожалению, этот проект отработан очень хорошо", — заявил публицист.

4 октября Верховная рада рассмотрит законопроект, призванный еще сильнее украинизировать страну. Другие языки, в том числе русский, фактически будут поражены в правах. Новый языковой законопроект в украинский парламент внесли в конце января 2017 года. Автором выступил депутат от Народного фронта Николай Княжицкий, соавтор — представительница "Самопомощи" Ирина Подоляк. С того времени закон слегка переработали, но основные его позиции остались на месте.