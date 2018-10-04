Минобороны: Пентагон разворачивает военно-биологическую программу у границ России
Пентагон реконструирует лаборатории на Украине, в Азербайджане и Узбекистане. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
По его словам, центр Лугара является лишь небольшим элементом обширной военно-биологической программы США.
"Активная деятельность развернута на территории сопредельных с Россией государств, где также функционируют подконтрольные Пентагону лаборатории", — сказал он.
Они занимаются сбором информации об инфекционных болезнях, а также вывозом национальных коллекций, содержащих штаммы патогенных микроорганизмов.
Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что лаборатория Лугара близ Тбилиси проводит эксперименты над людьми. По его данным, 30 человек, которые проходили там в 2015 году лечение от гепатита С, умерли. В апреле и августе 2016 года погибли 30 и 13 человек соответственно. Причем ни имен, ни фамилий пациентов в документах нет — только возраст и пол, а в графе причины смерти написано "неизвестно". Гиоргадзе обратился к Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность центра, передает РИА Новости.
Также Кириллов заявил, что вывоз биологических материалов россиян угрожает безопасности нашей страны. По его словам, в 2016 году по заказу Военно-воздушных сил США "была предпринята попытка сбора синовиальных тканей россиян". По его словам, особенно американцев интересовали биоматериалы жителей Северного Кавказа.
"Хотелось бы задать вопрос, с какими целями ВВС США планировали эти работы?", — сказал Кириллов.
В прошлом году президент России Владимир Путин рассказал, что иностранцы собирают биоматериал россиян. Такой материал берется от разных этносов и людей, проживающих в разных географических точках Российской Федерации. Путин задал вопрос, зачем они это делают.
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