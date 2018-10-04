Биатлонист Антон Шипулин отправится со сборной России в Рамзау
Мужская и женская сборные России по биатлону продолжает подготовку к новому сезону. Команды отправятся на тренировочный сбор в австрийский Рамзау. Сбор продлится с 7 по 25 октября.
Лидер мужской сборной Антон Шипулин, объявивший о продолжении карьеры, также примет участие в тренировочном сборе. Также в Австрию отправятся Александр Логинов, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Петр Пащенко, Семен Сучилов; резерв: Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Иван Томилов, Матвей Елисеев, Евгений Идинов, Александр Поварницын, Василий Томшин, Игорь Малиновский. Еще три спортсмена — Алексей Волков, Алексей Слепов, Кирилл Стрельцов, поедут на сбор за счет своих регионов.
Состав женской сборной выглядят следующим образом. Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Анастасия Егорова, Маргарита Васильева, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Анастасия Морозова; резерв: Валерия Васнецова, Ирина Казакевич, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Кристина Резцова, Тамара Воронина, Александра Алексешникова. За счет регионов пройдут подготовку Наталья Ушкина и Наталья Гербулова.
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