Спускаемая капсула "Союз МС-08" приземлилась. Космонавтов эвакуировали

Российского космонавта и двух астронавтов НАСА, вернувшихся на Землю с МКС, начали эвакуировать из спускаемой капсулы космического корабля "Союз МС-08".

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Центре управления полетами (ЦУП), расположенном в подмосковном Королёве.

Отмечается, что экипаж в составе россиянина Олега Артемьева и американцев Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда, которые провели на станции 197 суток, чувствует себя хорошо.

На борту МКС продолжает работу экипаж "Союза МС-09" (пристыковавшийся к станции 8 июня 2018 года): космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, астронавт американского НАСА Серина Ауньен-Чэнселлор и астронавт Европейского космического агентства немец Александр Герст.

Последний стал командиром миссии, пост который ему незадолго до своего возвращения на Землю передал Эндрю Фойстел.